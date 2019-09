Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Taschendieb festgenommen

Hamm-Mitte (ots)

Ein 40-jähriger Taschendieb wurde am Samstag, 14. September am Ökonomierat-Peitzmeier-Platz auf frischer Tat geschnappt. Gegen 11.30 Uhr war ein 37-Jähriger auf der Terraristika unterwegs. Plötzlich bemerkte er, wie der Tatverdächtige die Geldbörse aus seiner Umhängetasche entwenden wollte. Er hielt den Dieb bis zum Eintreffen der Polizei fest. Der 40-Jährige wurde dem Haftrichter vorgeführt und in die JVA gebracht. Auch ein 42-Jähriger wurde am Samstag, 15. September, Opfer eines Taschendiebstahls auf der Terraristika. Gegen 10.30 Uhr bemerkte er, wie ein Unbekannter seine Hosentasche aufschnitt, Bargeld entwendete und im Gedränge verschwand. Der Unbekannte ist zirka 55 Jahre alt, hat kurze, graue Haare und eine untersetzte Figur. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02381 916-0 entgegen.(jb)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell