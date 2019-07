Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Iffezheim - Container in Brand geraten

Offenburg (ots)

Ein in Brand geratener Abfallcontainer auf einem Firmengelände in der Josef-Herrmann-Straße hat am Dienstagabend Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Iffezheim sowie des Polizeireviers Rastatt auf den Plan gerufen. Nach bisherigen Feststellungen dürften sich in dem Behältnis befindliche Altöllappen kurz vor 23 Uhr selbst entzündet haben, sodass der Container von den Wehrleuten geflutet werden musste. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt.

