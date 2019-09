Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zeuge verhindert durch Täteransprache Einbruch

Hamm-Mitte (ots)

Ein unbekannter Einbrecher zeigte sich am Montag, 16. September, gar nicht begeistert davon, bei seinem Vorhaben gestört zu werden. Er versuchte gegen 0.34 Uhr in ein Geschäft am Vorsterhauser Weg einzubrechen, indem er mit einem Gegenstand wiederholt gegen die Scheibe der Eingangstür schlug.

Das verursachte allerdings so einen Lärm, dass ein Zeuge alarmiert wurde. Dieser rief dem Täter zu, was er denn da machen würde, woraufhin der Einbrecher ihn wenig freundlich abwies und flüchtete.

An der Tür entstand ein Sachschaden. Der Einbrecher war dunkel gekleidet. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02381 916- 0 entgegen. (lt)

