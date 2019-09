Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Versuchter Wohnungseinbruch in Rhynern

Hamm-Rhynern (ots)

Am Sonntag, 15. September, haben Unbekannte versucht in ein Wohnhaus am Heideweg einzubrechen. Hebelspuren an der Haus- und Terrassentür sowie eine Leiter im Gartenbereich weisen darauf hin, dass sich ein oder mehrere Täter unberechtigt Zugang zum Anwesen verschaffen wollten.

Sie scheiterten jedoch und verließen das Grundstück ohne Beute. Der Tatzeitraum kann auf 11.30 Uhr bis 17.20 Uhr eingeschränkt werden. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02381 916-0 entgegen.

Die Polizei bietet übrigens kostenlose Beratungen zur Sicherung von Haus und Wohnung an. Diese können unter der Rufnummer 02381 916-3300 vereinbart werden. (lt)

