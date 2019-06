Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Versuchter Wohnungseinbruch (kal)

Einbeck (ots)

In der Nacht vom 05. auf den 6. Juni 2019 versuchten bislang unbekannte Täter in ein freistehendes Einfamilienhaus in Dassel einzudringen. Entsprechende Hebelmarken an verschiedenen Türen deuten auf ein solches Vorhaben hin. Ein Betreten der Räumlichkeiten hat vermutlich nicht stattgefunden, da nichts entwendet wurde. Wer Hinweise auf eventuelle Täter bzw. verdächtige Personen geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Einbeck unter der Rufnummer 05561/949780 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Einbeck

Pressestelle



Telefon: 05561/94978 0

Fax: 05561/94978 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell