Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Containerbrand an Alfred-Delp-Schule

Hamm-Pelkum (ots)

Unbekannte Täter zündeten am Samstag, 14. September, sechs Müllcontainer am Eingangsbereich der Alfred-Delp-Schule am Kobbenskamp an. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gegen 7 Uhr gelöscht. Die Container wurden komplett zerstört. Es entstand Sachschaden von ungefähr 2500 Euro. Hinweise auf die Unbekannten nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381-9160 entgegen.(hei)

