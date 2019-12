Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Qualmender Transporter

A65/Edesheim (ots)

Am Nachmittag des 13.12.2019 wurde hiesiger Dienststelle ein qualmender Transporter auf der BAB 65, Fahrrichtung Norden, kurz vor der Rastanlage Pfälzer Weinstraße, gemeldet. Die Einsatzstelle wurde gemeinsam mit der Feuerwehr angefahren. Vor Ort stellte sich jedoch heraus, dass es lediglich zu einem technischen Defekt am Transporter des 33-jährigen Fahrzeugführers aus dem Bereich Worms kam. Löscharbeiten durch die Feuerwehr waren nicht nötig. Für die Einsatzmaßnahmen musste die BAB in diesem Bereich für ca. 30 Minuten einspurig gesperrt werden.

