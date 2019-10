Polizei Bonn

POL-BN: Vermisster Zwölfjähriger aus Rheinbach ist wohlauf

Bonn (ots)

Die Suche nach dem vermissten 12-Jährigen aus Rheinbach kann eingestellt werden, der Junge ist wohlauf. Er hatte nach einem Streit in der vergangenen Woche sein Elternhaus verlassen ( siehe unsere Meldung vom 23.10.2019, 15:15 Uhr) . Nach Suchmaßnahmen durch die Polizei und der Veröffentlichung seines Fotos in den Medien erschien er am Donnerstagabend auf der Polizeiwache Rheinbach. Von dort aus wurde er in die Obhut des Jugendamtes gegeben. Damit ist die weitere Veröffentlichung seines Fotos in den Medien hinfällig geworden.

