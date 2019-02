Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Willstätt-Legelshurst - Tödlicher Unfall im Bereich des Bahnhofes

Willstätt-Legelshurst (ots)

Am Mittwoch kam es um 18.45 Uhr zu einem tödlichen Unfall im Bereich des Bahnhofes in Willstätt-Legelshurst. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte ein Mann beim Überqueren der Bahngleise einen herannahenden TGV übersehen und wurde trotz Notsignals von diesem erfasst und tödlich verletzt. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Offenburg hat die Ermittlungen übernommen. Die Hintergründe zum Unfallhergang und der Feststellung der Identität des Verunfallten dauern an. /ag

