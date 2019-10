Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Zentrum: Brand im Stadthaus

Bonn (ots)

Nach dem Brand in einem Archivraum im Keller des Bonner Stadthauses am Donnerstagmorgen (24.10.2019) hat die Polizei die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Gegen 10:35 Uhr war bei der Feuerwehr ein Brandmeldealarm aufgelaufen. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Zuvor war das Gebäude evakuiert worden. Die Ermittlungen des zuständigen Kriminalkommissariats 11 zur Brandursache dauern noch an.

