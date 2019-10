Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Lengsdorf: Einbruch in Einfamilienhaus - Vier Tatverdächtige ermittelt

Bonn (ots)

Ein aufmerksamer Nachbar meldete der Bonner Polizei am Dienstagmorgen (22.10.2019) einen Einbruch in ein Einfamilienhaus in Bonn-Lengsdorf: Gegen 07:00 Uhr hatte der Mann verdächtige Geräusche vom Grundstück des Hauses in der Straße "Im Ringelsacker" wahrgenommen und drei junge Männer beobachtet, die vom Tatort flüchteten. Eine 14-Jährige konnte er stellen. Zwischenzeitlich alarmierte Beamte der Polizeiwache Duisdorf stellten am betroffenen Haus eine eingeschlagene Fensterscheibe fest. Mehrere Räume des Hauses waren augescheinlich durchsucht worden. Ersten Angaben der Geschädigten zufolge wurden außerdem unter anderem eine Kamera und diverse Alkoholika entwendet. Die 14-Jährige wurde ins Polizeipräsidium gebracht, wo das zuständige Kriminalkommissariat 34 die weiteren Ermittlungen übernahm. Im Laufe des Vormittags konnten auch die Personalien der drei flüchtigen Männer ermittelt werden. Dabei handelt es sich um zwei 18-Jährige und einen 19-Jährigen aus Bonn. Bei der Durchsuchung der Wohnung eines der 18-Jährigen stellten die Beamten auch Diebesgut aus dem geschilderten Einbruch fest. Die Ermittlungen gegen die vier Tatverdächtigen wegen des Verdachts des Wohnungseinbruchdiebstahls dauern an.

