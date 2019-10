Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Rotlicht überfahren - Fahrzeugführerin mit 1,12 Promille gestoppt

Wolfsburg (ots)

Schöningen, Elmstraße 23.10.2019, 00.15 Uhr

Da staunten zwei Polizeibeamte nicht schlecht, als sie am frühen Mittwochmorgen gegen 00.15 Uhr die Elmstraße befuhren. Vor ihnen befuhr aus Richtung Schäfertor kommend, in Richtung der Kreuzung Helmstedter Straße, Wilhelmstraße in gleicher Richtung, ein BMW, der mehrfach, auf gerader Strecke, leicht in die Gegenfahrbahn geriet. Im weiteren Verlauf ordnete sich der BMW, vor der Kreuzung, auf der Linksabbiegespur, in Fahrtrichtung Helmstedter Straße ein und bog trotz Rotlicht nach links auf die Helmstedter Straße ab. Die Beamten folgten und stoppten den BMW. Bei der Kontrolle der 41 Jahre alten Fahrzeugführerin aus Sachsen-Anhalt stellten die Polizeikommissare Alkoholgeruch in der Atemluft der Frau fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest erbrachte 1,12 Promille. Der Sachsen-Anhaltinerin wurde daraufhin im Klinikum in Helmstedt eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Sie wird sich demnächst vor Gericht wegen des Fahrens unter Alkoholeinfluss verantworten müssen.

