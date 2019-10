Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Helmstedt: Unbekannte steigen in Baumarkt ein und erbeuten Mähroboter

Wolfsburg (ots)

Helmstedt, Werner-von-Siemens-Straße 20.-21.10.19

Erst am Montagnachmittag wurde bemerkt, dass vermutlich am Wochenende Einbrecher in einem Helmstedter Baumarkt eingestiegen sind und gleich 17 nagelneue Rasenmähroboter erbeuteten. Da die Täter mit hoher Wahrscheinlichkeit über das Dach des Obi-Filiale an der Werner-von-Siemens-Straße in den Markt gelangten, wurde die Tat erst später bemerkt. Den Ermittlungen zufolge hinterließen die Unbekannten wenig Spuren. Da jedoch die Beute abtransportiert wurde, hoffen die Ermittler auf Hinweise, um den Zeitpunkt der Tat eingrenzen zu können. In Frage kommt der Zeitraum zwischen 00 Uhr in der Nacht zum Sonntag und dem Montagmorgen zu Geschäftsbeginn. Wir gehen Zeugen setzen sich bitte mit dem Kriminalermittlungsdienst der Polizei Helmstedt unter Telefon 05351-5210 in Verbindung.

