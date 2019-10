Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Polizeiorchester Niedersachsen zu Gast im Helmstedter Advent

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Wolfsburg (ots)

Helmstedt, 22.10.2019

"Natürlich wird auch adventliche Musik auf dem Programm des Helmstedter Benefizkonzertes des Polizeiorchesters Niedersachsen am 5. Dezember in der Kirche St. Marienberg stehen", kündigt Imke Krysta als Leiterin der Helmstedter Polizei an. Die rund 40 Musiker unter der Leitung des in Pforzheim geborenen Chefdirigenten Thomas Boger sorgen nach 2013 und 2015 bereits zum dritten Mal für abwechslungsreiche festliche Klänge in der Klosterkirche. Der Eintritt beträgt nur 12 Euro, der Vorverkauf startet am 31. Oktober. Der Erlös dieses Benefizkonzertes ist für die Hospizarbeit Helmstedt e.V. bestimmt.

Karten zu diesem vorweihnachtlichen Konzertereignis unter dem Motto "Miteinander" gibt es bei der Buchhandlung julius.buch in der Neumärker Straße 4, beim Polizeikommissariat Helmstedt und dem Kirchenbüro der Gemeinde St. Marienberg sowie dem Bürgerbüro der Stadt Helmstedt.

Rückfragen bitte an:



Polizei Wolfsburg

Sven-Marco Claus

Telefon: +49 (0)5361 4646 104

E-Mail: pressestelle (at) pi-wob.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell