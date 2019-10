Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Polizei Wolfsburg sucht Unfallgeschädigte

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Kleiststraße 20.10.19, 13.40 Uhr

Die Polizei Wolfsburg sucht den Fahrer eines VW Up, dessen Fahrzeug am frühen Sonntagnachmittag in der Kleiststraße von einer 18 Jahre alten Golf-Fahrerin beschädigt wurde. Vermutlich entstand insgesamt ein Schaden von etwa 1.500 Euro, als die junge Fahranfängerin um 13.40 Uhr ausparkte und dabei den Up touchierte. Die 18-Jährige war erst weitergefahren und bemerkte jedoch wenig später den eigenen Unfallschaden. Als sie umgehend zur Unfallstelle zurückfuhr, habe der beschädigte Up schon nicht mehr dort gestanden, erläuterte die Golf-Fahrerin später den Beamten. Daher hoffen die Ermittler, dass sich der gesuchte Fahrer mit der Polizeiwache unter Telefon 05361-46460 in Verbindung setzt.

