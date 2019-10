Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Königslutter: Polizei sucht geschädigte Autofahrerin

Wolfsburg (ots)

Königslutter, Neue Straße 16.10.2019, 19.00 Uhr

Die Polizei Königslutter sucht eine noch unbekannte Autofahrerin, deren Fahrzeug am Donnerstagabend in der Neuen Straße von einem 20 Jahre alten Passanten durch einen Tritt vermutlich beschädigt wurde. Durch Zeugenangaben war es den Beamten, die schnell zur Stelle waren, zwar möglich, die Personalien des Beschuldigten festzustellen, jedoch habe die Autofahrerin wahrscheinlich aus Furcht vor dem aggressiven 20-Jährigen nicht angehalten. Den Schilderungen der Zeugin nach habe der 20-Jährige unvermittelt gegen den Pkw der zufällig vorbeifahrenden Fahrzeugführerin getreten. Daher werde die Geschädigte gebeten, sich mit der Polizeiwache unter Telefon 05353-941050 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Wolfsburg

Sven-Marco Claus

Telefon: +49 (0)5361 4646 104

E-Mail: pressestelle (at) pi-wob.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell