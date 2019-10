Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Königslutter: Berauschter Opel-Fahrer ohne Fahrerlaubnis

Wolfsburg (ots)

Königslutter, Im Conventgarten 20.10.19, 22.10 Uhr

Wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und wegen Fahren unter Drogeneinfluss muss sich 25 Jahre alter Opel-Fahrer aus Braunschweig strafrechtlich verantworten. Beamte der Polizei Königslutter hatten den 25-Jährigen in der Straße Im Conventgarten angehalten. Schon zu Beginn war leichter Marihuana-Geruch spürbar, so ein Polizist. Später räumte der Braunschweiger ein, dass er nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis sei. Diese sei ihm wegen Fahrens unter Drogeneinfluss vor zwei Tagen entzogen worden und außerdem sei er in diesem Jahr bereits zwei Mal wegen Fahrens unter Drogeneinfluss polizeilich aufgefallen. Auch während der Fahrt habe er "Gras" geraucht, gab der 25-Jährige zu. Daher wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Aus Gefahren abwehrenden Gründen stellten die Beamten zuletzt auch den Fahrzeugschlüssel des Opels sicher. Außerdem muss sich der 25-Jährige zusätzlich wegen Drogenbesitz rechtfertigen.

