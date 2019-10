Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Betrunken am Steuer 19.10.2019, 05:18 Uhr

Wolfsburg (ots)

Zu tief ins Glas geschaut hatte in den frühen Morgenstunden, eine 18-Jährige Kreishelmstedterin, die mit ihrem VW Golf im Wolfsburger Stadtgebiet unterwegs war. Um 05:18 Uhr, fiel einer Funkstreifenbesatzung, ein mit vier jungen Frauen besetzter VW Golf auf, der von der Goethestraße nach links in die Schillerstraße abbog. Die Beamten entschlossen sich zu einer Kontrolle des Fahrzeugs und stellten bei der 18-Jährigen Fahrerin Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Entgegen der Angaben, Alkohol habe sie nicht wissentlich getrunken, ergab ein Alkoholtest einen Wert von 1,24 Promille. Gegen die 18-Jährige Kreishelmstedterin wurde ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Die Ermittlungen dauern an.

