Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Diesel entwendet

Wolfsburg (ots)

Am Samstagnachmittag wurde in der Wolfsburger Innenstadt auf einem Parkplatz vor einem Mehrfamilienhaus in der Lessingstraße Diesel aus dem Tank eines dort geparkten Transporters entwendet. Der oder die Täter öffneten den Tank mittels eines Bohrwerkzeugs und ließen ca. 50 Liter Dieselkraftstoff ab. Der Besitzer bemerkte dies, als er wieder nach Hause zurückkehrte. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei zu wenden.

