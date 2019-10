Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Fahranfänger verursacht hohen Schaden

Wolfsburg (ots)

Jerxheim, Helmstedter Straße, 19.10.2019, 23:15 Uhr - Zu einem Verkehrsunfall mit einem Gesamtschaden von 30.000 Euro kam es am späten Abend in der Ortschaft Jerxheim. Nach derzeitigen polizeilichen Ermittlungen befuhr ein 18-Jähriger aus der Gemeinde Heeseberg die B244 aus Söllingen, als er auf der Helmstedter Straße mit seinem VW Golf in einer leichten Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abkam. Hier prallte er gegen eine Hauswand, welche beschädigt wurde. Auf Grund der Kollisionsgeschwindigkeit wurde der VW Golf auf einen geparkten VW up geschleudert, welcher wiederrum gegen ein weiteres Gebäude geschoben wurde. Hier beschädigte der VW up massiv den Zugang eines Wohnhauses. Sowohl der VW Golf des 18-Jährigen, als auch der VW up erlitten bei dem Unfall wirtschaftlichen Totalschaden und mussten abgeschleppt werden. Nur durch Glück wurde der junge Heeseberger nicht verletzt. Die Helmstedter Straße musste für die Dauer der Unfallaufnahme für 90 Minuten voll gesperrt werden. Die Freiwillige Feuerwehr der Samtgemeinde Heeseberg war mit einem Dutzend Kameraden im Einsatz. Da ein strafrechtlich relevantes Verhalten des Verursachers nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde der Führerschein des Fahranfängers durch die Polizeibeamten sichergestellt.

