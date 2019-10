Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbrecher mit Geschmack

Wolfsburg (ots)

Von Freitag auf Samstag wurde in einem Mehrfamilienhaus in Detmerode ein Keller aufgebrochen. Die Besitzer des Kellers hatten den Keller am Freitagabend verschlossen hinterlassen. Am nächsten Morgen habe der Keller offen gestanden. Viel klauten die Einbrecher glücklicherweise nicht. Sie hatten es lediglich auf zwei Tiefkühlpizzen abgesehen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Wolfsburg

Wache



Telefon: 05361/4646-215

E-Mail: els@pi-wob.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell