Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Felgendiebe wieder unterwegs

Wolfsburg (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag waren im Stadtgebiet Wolfsburg wieder mehrere Felgendiebstähle bzw. Vorbereitungshandlungen festzustellen. Im Bereich der Teichbreite waren gleich zwei Fahrzeuge betroffen. Nachdem die Beamten zu einem Fahrzeug mit gelösten Radmuttern gerufen wurden, stellten sie im Nahbereich einen anderen Pkw fest, der lediglich auf Holzklötzen stand. Bei beiden Fahrzeugen handelte es sich um VW Touareg. Im Stadtteil Köhlerberg wurden zwei Felgenschlösser an einem VW Golf gelöst. Dies fiel erst in der Werkstatt auf, in die das Fahrzeug aus einem anderen Grund gebracht wurde. Der Besitzer eines VW Touareg im Hageberg hatte nicht so viel Glück. Er fand sein Auto am Freitagmorgen auf Pflastersteinen stehend vor.

In Fallersleben wurde am Samstagmorgen wies eine aufmerksame Bürgerin ihren Nachbarn auf das Fehlen der Reifen an seinem VW T-Roc hin. Dieser stand ebenfalls auf Pflastersteinen.

Überprüfen Sie vor der Fahrt ihre Reifen und melden sie verdächtige Personen, Gegenstände oder Geräusche der Polizei.

