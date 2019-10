Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Königslutter: Unbekannte stehlen zwölf Zigarettenkartons aus Supermarkt - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots)

Königslutter Rottorfer Straße 17.10.19, 19.15-19.30 Uhr

Die Polizei Königslutter sucht Zeugen zu einem dreisten Zigarettendiebstahl vom Donnerstagabend in einem Supermarkt in Königslutter. Den Ermittlungen zufolge arbeiten mindestens drei Täter gezielt zusammen, um an ihre Beute aus dem Lager des Aldi-Marktes an der Rottorfer Straße zu kommen. Es entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro.

Der Diebstahl habe sich zwischen 19.15 Uhr und 19.30 Uhr ereignet, so ein Beamter. Während zwei etwa 40 bis 50 Jahre alte Täter mit osteuropäischem Akzent die anwesenden Verkäufer mit Fragen nach Produkten abgelenkten, habe sich vermutlich ein Komplize unbemerkt in den Lagerraum der Filiale begeben. Hier sei der weitere Ablauf sehr schnell gegangen, erläutert der Ermittler weiter. Mit der Beute sei der Unbekannte an der Rückseite des Gebäudes aus einem Fenster gestiegen, das direkt an der Arndtstraße liege. Es sei nicht ausgeschlossen, dass hier ein weiterer Komplize oder die Mittäter aus dem Aldimarkt mit einem Fahrzeug gewartet habe.

Daher hoffen die Beamten, dass der Abtransport des Diebesgutes an der zu dieser Zeit immer noch viel befahrenen Arndtstraße von Anwohner, Passanten oder Autofahrern beobachtet wurde. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizeiwache unter Telefon 05353-941050 in Verbindung.

Rückfragen bitte an:



Polizei Wolfsburg

Sven-Marco Claus

Telefon: +49 (0)5361 4646 104

E-Mail: pressestelle (at) pi-wob.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell