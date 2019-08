Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zeugen gesucht - Polizei bittet nach Einbruchsversuch um Hinweise zu Hundehalterin

Minden (ots)

Nach einem versuchten Einbruch sucht die Polizei nach einer Hundehalterin, die sich unerlaubt auf einem Grundstück in Minden aufgehalten hatte.

Als der Bewohner eines Einfamilienhauses in der Straße "Zuschlag" am Donnerstag nach rund 120 minütiger Abwesenheit gegen 15.30 Uhr zurückkehrte, kam ihm von seinem Grundstück eine unbekannte Frau mit einem kleinen Hund entgegen. Diese fragte daraufhin, ob das Wohnhaus bewohnt sei. Als der Mann beantwortete, dass er selber der Bewohner sei, entfernte sich die Frau zügig in östliche Richtung zur Einmündung der Straße "An der Dorfeiche".

Wenig später, als der Mann das Wohnhaus betreten hatte, bemerkte er, dass man ein Fensterelement mit einem größeren Stein eingeschlagen hatte. Nach Vermutungen der Ermittler wurden die Einbrecher bei ihrer Tat gestört, sodass sie nicht ins Haus eingedrungen waren. Die Frau wird als schlank mit dunkelbraunen, längeren Haaren und in einem Alter von etwa 20 bis 30 Jahren beschrieben. Bei dem mitgeführten Hund könnte es sich um einen Kurzhaardackel handeln.

Die Polizeiermittler fragen: Wer kann Angaben zu der Hundehalterin machen oder wer hat verdächtige Handlungen im Bereich des Tatortes bemerkt? Hinweise bitte an Telefon (0571) 88660.

