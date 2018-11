POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Farbschmiererei - Enkeltrick - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots) - Berglen: Unfallflucht

Ein in der Talauenstraße in Berglen-Streich geparkter Pkw Audi wurde bei einem Unfall beschädigt. Ein unbekannter Autofahrer stieß zwischen Montagabend und Dienstagvormittag gegen die linke Fahrzeugseite des Audis und beschädigte diesen erheblich. Der anschließend geflüchtete Verursacher hinterließ Sachschaden in Höhe von ca. 2500 Euro. Hinweise auf den Unfallflüchtigen erbittet die Polizei in Winnenden unter Tel. 07195/6940.

Backnang: Unachtsam rangiert

Ein 18-jähriger Fahranfänger befuhr am Mittwoch gegen 20.30 Uhr die Südstraße in Richtung Maubacher Straße. Bei Gegenverkehr musste er ausweichen und beschädigte mit seinem Pkw BMW beim Rangieren zwei dort geparkte Autos. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 9000 Euro.

Sulzbach an der Murr: Unfall beim Überholen

Ein 28-jähriger Volvo-Lenker befuhr am Mittwoch gegen 12.15 Uhr auf der B 14 in Richtung Sulzbach an der Murr und beabsichtigte bei Berwinkel auf einem geraden Streckenabschnitt einen vorausfahrenden Lkw zu überholen. Als er nach links ausscherte, übersah er einen Mercedes-Fahrer, der sich bereits auf der linken Fahrspur im Überholvorgang befand und stieß mit diesem seitlich zusammen. Die Schadensbilanz beläuft sich auf ca. 10.000 Euro.

Winterbach: Betrunkener fuhr in Schlangenlinien

Aufmerksame Autofahrer meldeten am Mittwoch gegen 23.15 Uhr einen Autofahrer, der auf der B 29 in Richtung Aalen unterwegs war. Der Autofahre sei in Schlangenlinien gefahren und habe auch mehrmals abrupt abgebremst. Die Polizei stoppte das Auto in Winterbach und stellte bei der Überprüfung fest, dass der Mann betrunken ist. Ein Test ergab 1,5 Promille. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und die Fahrerlaubnis vorläufig entzogen.

Fellbach: Nach Unfall geflüchtet

Eine 61-jährige Fahrerin eines VW Caddy befuhr am Mittwoch gegen 14.40 Uhr die Bahnhofstraße und bog nach rechts in die Ringstraße ein. Dabei übersah sie einen Radfahrer, der parallel gefahren war und die Kreuzung geradeaus queren wollte. Bei dem Unfall wurde der 10-jährige Jung leicht verletzt. Die Unfallverursacherin fuhr weiter, ohne sich um den verletzten Jungen zu kümmern. Ein Unfallzeuge folgte der Autofahrerin, sodass die Identität der geflüchteten Autofahrerin von der Polizei im Nachhinein festgestellt werden konnte. Die Frau muss nun mit einer Strafanzeige rechnen.

Kernen im Remstal: Farbschmiererei

Die Gebäude eines Lebensmittelgeschäfts und einer Apotheke in der Karlstraße wurden zwischen Dienstag und Mittwoch mit Farbe besprüht und mit undefinierbare Kringel und Ziffern versehen. Der Schaden an den Schaufenstern und Fassaden konnte noch nicht beziffert werden. Hinweise auf die Sprayer erbittet nun die Polizei in Kernen unter Tel. 07151/41798.

Schorndorf: Unfallflucht

Im Parkhaus des Schorndorfer Krankenhauses wurde am Mittwochvormittag ein Auto beschädigt. Ein unbekannter Autofahrer stieß beim Ein- oder Ausparken gegen den Audi A7 Sportback. Der Verursacher flüchtete und hinterließ Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Hinweise zum Unfall, der sich zwischen 8.20 Uhr und 10.20 Uhr ereignete, nimmt die Polizei in Schondorf unter Tel. 07181/2040 entgegen.

Schorndorf: Enkeltrick

Ein älterer Mann wurde am Dienstag um 15.000 Euro betrogen. Er erhielt am Dienstagvormittag von seiner angeblichen Schwiegertochter einen Anruf. Diese gab vor bei einem Notar zu sein und dringend für einen Wohnungskauf Geld zu benötigen. Der Mann wollte helfen, hob das Geld bei seiner Bank ab und übergab es am Nachmittag einer unbekannten Frau, die im Auftrag der angeblichen Schwiegertochter zur Wohnanschrift des Opfers gekommen war.

Tipps der Polizei:

- Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon nicht selbst mit Namen vorstellt - Vergewissern Sie sich, ob der Anrufer wirklich ein Verwandter ist: Rufen Sie die jeweilige Person unter der bisher bekannten und benutzten Nummer an und lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen - Kontaktieren Sie bei geringsten Zweifel Angehörige, Freunde oderdie Polizei und holen Sie sich Rat - Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen - Klären Sie vor allem ältere Familienmitglieder über die Tricks der Betrüger auf - Informieren Sie sofort die Polizei über die 110, wenn Ihnen ein Anruf verdächtig vorkommt - Wenn Sie Opfer geworden sind: Wenden Sie sich an die Polizei und erstatten Sie Anzeige.

Waiblingen: Von der Fahrbahn abgekommen

Unachtsamkeit war die Ursache eines Verkehrsunfalls, bei dem am Mittwochabend gegen 18.20 Uhr ein Sachschaden von rund 5000 Euro entstand, als ein 32-Jähriger mit seinem VW Passat auf der B 14 bei der Anschlussstelle Waiblingen Süd nach links von der Fahrbahn abkam und mehrere Warnbaken beschädigte. Der 32-Jährige blieb bei dem Unfall unverletzt.

Waiblingen: Fahrzeug mutwillig beschädigt

Zwischen Sonntagabend 18 Uhr und Mittwochmorgen 7.30 Uhr wurde der Pkw VW eines 35-Jährigen von einem Unbekannten vermutlich durch Tritte gegen die Türen beschädigt. Am Fahrzeug entstand Sachschaden von rund 800 Euro. Hinweise auf den Täter nimmt das Polizeirevier Waiblingen, Tel.: 07151/9500 entgegen.

Waiblingen: Unfall beim Fahrspurwechsel

Beim Wechseln der Fahrspur auf der B 14 in Richtung Stuttgart übersah der 45 Jahre alte Fahrer eines Lkw den Pkw Ford Fiesta einer 49-Jährigen. Er streifte das Fahrzeug, wobei gegen 8 Uhr am Mittwochmorgen ein Sachschaden von rund 1000 Euro entstand.

Waiblingen: Radfahrer von Pkw erfasst

Am Mittwochabend kurz vor 19.30 Uhr übersah eine 33-jährige Audi-Fahrerin, die mit ihrem Pkw von einer Ausfahrt auf die Bahnhofstraße einfuhr, einen 57 Jahre alten Radfahrer, der seinerseits die Bahnhofstraße in Richtung Innenstadt befuhr. Der Zweiradfahrer stürzte zu Boden; ob er sich dabei Verletzungen zugezogen hat, ist derzeit noch unklar. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von rund 1500 Euro. Zur Unfallzeit war an der Ausfahrt ein Pkw abgestellt, durch den die Sicht des 33-Jährigen beeinträchtigt war.

Korb: Geparktes Fahrzeug beschädigt

Eine 24-Jährige verursachte am Mittwochmorgen gegen 6.30 Uhr einen Sachschaden von rund 6000 Euro, als sie mit ihrem Pkw VW Polo beim Vorbeifahren einen in der Kelterstraße abgestellten Pkw Mercedes Benz streifte.

Waiblingen: Unfallbeteiligtes Mädchen gesucht

Kurz nach 13 Uhr am Mittwochmittag befuhr ein ca. 10 oder 11 Jahre altes Mädchen die Stauferstraße bergabwärts. Hierbei fuhr sie auf dem Gehweg entgegen der Fahrtrichtung und überquerte an der Haltestelle Galgenbergbrücke die Straße am Fußgängerüberweg fahrenderweise. Zeitgleich befuhr eine 24-Jährige mit ihrem Pkw ebenfalls die Stauferstraße bergabwärts, wodurch es am Fußgängerüberweg zur leichten Kollision des Kindes mit dem Pkw kam und das Mädchen zu Boden stürzte. Die Autofahrerin stieg aus und erkundigte sich, ob sich das Kind verletzt hat und ob sie es zu dessen Eltern bringen sollte. Das Mädchen äußerte, dass es ihr gut geht und fuhr davon. Am Pkw entstand beim Unfall ein leichter Lackschaden. Das Mädchen hat blonde Haare, ist schlank und trug eine Brille. Hinweise bitte an das Polizeirevier Waiblingen, Tel.: 07151/9500.

