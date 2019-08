Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbrecher erbeuten Bargeld

Erkelenz-Holzweiler (ots)

Als er aus dem Urlaub zurückkehrte, musste der Bewohner eines Hauses an der Straße Eggeratherhof feststellen, dass in seine Wohnung eingebrochen wurde. In der Zeit zwischen dem 28. Juli (Sonntag) und dem 11. August (Sonntag) hatten unbekannte Täter offenbar ein Fenster aufgehebelt, die Räumlichkeiten durchsucht und Bargeld erbeutet.

