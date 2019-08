Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Unbekannte stahlen Laptop aus Kastenwagen

Erkelenz (ots)

Aus einem Kastenwagen, der vor einem Haus am Buscherkamp abgestellt war, stahlen unbekannte Täter am Samstag, 10. August, einen Laptop. In der Zeit zwischen 10 und 12 Uhr schlugen sie eine Scheibe ein und gelangten so ins Innere des Fahrzeugs.

