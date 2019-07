Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (989) Tragischer Unfall bei Musikfestival

Herzogenaurach (ots)

Am heutigen Samstagabend (20.07.2019) ereignete sich auf einem Musikfestival im Herzogenauracher Ortsteil Höfen (Lkrs. Erlangen-Höchstadt) ein tragischer Unfall, bei dem ein 31-jähriger Mann lebensgefährlich verletzt wurde.

Gegen 18:10 Uhr befand sich der Mann in einem Riesenrad auf dem Veranstaltungsgelände in der Puschendorfer Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte der Mann aus dem Fahrgeschäft in die Tiefe und wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Der 31-Jährige wurde notärztlich behandelt und in eine Klinik verbracht. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken übernahm die ersten polizeilichen Maßnahmen vor Ort. Das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Erlangen ist mit den Ermittlungen zur Unfallursache betraut.

Michael Hetzner

