Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: Bundespolizei, Ortsgemeinde und Deutsche Bahn sorgen gemeinsam für Sicherheit

Jünkerath (ots)

Was lange währt, wird endlich gut. In den Jahren 2015 - 2017 wurde der Bahnhof Jünkerath für sieben Millionen Euro komplett neugestaltet und umgebaut, wobei der Anteil der Gemeinde Jünkerath 15 Prozent betrug. Im Nachgang zu dieser Umbaumaßnahme wird nun auch die zugesicherte stationäre Videoüberwachungsanlage, an der sich die Gemeinde Jünkerath ebenfalls finanziell mit 40.000 Euro beteiligt, installiert.

Anlässlich einer Ortsbegehung am 20.05.2019, an der Vertreter der Bundespolizei Trier, der Deutschen Bahn und der beauftragten Firma Euromicron teilnahmen, wurden die baulichen Bedingungen inspiziert.

Die Überwachung des Bahnhofbereichs erstreckt sich auf die beiden Zugänge der Unterführung und den Treppenab-/aufgang. Mit der Installation wird Anfang Juni 2019 begonnen, so dass die Inbetriebnahme der Anlage voraussichtlich Mitte Juni 2019 erfolgen wird.

Fazit dieser Maßnahme: Mit vereinten Kräften können Angsträume beseitigt und kann das Sicherheitsgefühl für alle Reisenden verbessert werden.

