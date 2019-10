Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Schöningen: Griffbereiter Schlagstock bei Verkehrskontrolle beschlagnahmt

Wolfsburg (ots)

Schöningen, Schützenbahn 20.10.19, 16.45 Uhr

Wegen eines Verstoßes nach dem Waffengesetz muss sich eines 58 Jahre alter Passat-Fahrer rechtfertigen. Beamte der Polizei Schöningen hatten bei einer routinemäßigen Verkehrskontrolle am Sonntagnachmittag in dem Fahrzeug des 58-Jährigen einen griffbereiten Schlagstock beschlagnahmt. Nach Angaben des Fahrers führe er diese Hiebwaffe schon seit Jahren zur Verteidigung in seinem Pkw mit. Die Polizisten hatten diese 42 cm lange Hiebwaffe aus Hartgummi, die nach dem Gesetz nicht ohne Berechtigung im öffentlichen Raum geführt werden darf, in der Fahrertür des Passats entdeckt.

