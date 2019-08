Polizei Paderborn

POL-PB: Weitere Anzeigen wegen Diebstahls aus Firmenfahrzeugen

Büren/Lichtenau (ots)

(mb) Am Mittwoch wurden zwei weitere Anzeigen wegen Einbruchs in Firmenfahrzeuge erstattet. Die Taten zählen zu der Serie aus den letzten Tagen in Büren, Salzkotten und Bad Wünnenberg.

In Lichtenau-Henglarn an der Dammstraße fiel der Diebstahl von Bohrmaschinen, Winkelschleifern, Akkuschraubern und anderen Elektrogeräten aus einem Opel Movano am Mittwochmorgen auf. Die Tat muss aber schon in der Nacht zu Dienstag verübt worden sein. Das Schloss an der Hecktür des Transporters war aufgebrochen worden.

Am Mittwochnachmittag erstattete ein Unternehmer nachträglich Anzeige wegen eines Einbruchs in seinen Iveco-Transporter. Der Wagen war von Sonntag auf Montag am Herrenkamp in Büren-Weine aufgebrochen worden. Da die Ladefläche leer war, machten die Täter in diesem Fall keine Beute.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

