Polizei Münster

POL-MS: Polizei sucht Zeugen - Einbrüche in Reisebüro und Jugendeinrichtung

Münster (ots)

Nach zwei Einbrüchen in der Nacht von Freitag (23.8., 19.30 Uhr) auf Samstag (24.08., 7 Uhr) in ein Reisebüro an der Aegidiistraße und eine Jugendeinrichtung am Gescherweg sucht die Polizei Zeugen.

Die unbekannten Täter drangen in beiden Fällen gewaltsam in die Räumlichkeiten ein und brachen Türen auf.

An der Aegidiistraße entwendeten die Täter aus einem Tresor eine Geldkassette mit Bargeld im dreistelligen Euro-Bereich. Den Schlüssel für den Tresor fanden die Diebe in einem Schrank. Anschließend durchsuchten die Unbekannten den Keller. Hier fanden die Diebe augenscheinlich keine weitere Beute und verschwanden.

Am Gescherweg schnappten sich die Unbekannten mehrerer hundert Euro Bargeld aus einer Geldkassette, zwei Boxen, eine Festplatte, zwei Laptops und eine Digitalkamera.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

