Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Unbekannte stehlen drei Kleinkraftmotorroller - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Ilmenaustraße, Wipperstraße, Windmühlenbreite 19./20.10.19

Unbekannte Täter entwendeten am Wochenende im Stadtteil Kreuzheide drei Kleinkraftroller. Alle drei Motorroller wurden jedoch in der Nähe der Tatorte in der Ilmenaustraße, Windmühlenbreite und Wipperstraße noch am Sonntag wieder aufgefunden. Den Ermittlungen zufolge waren die Schlösser der drei Roller aufgebrochen worden. Aufgrund der örtlichen zeitlichen Nähe gehen die Beamten von einem Tatzusammenhang aus. Die Polizei Wolfsburg nimmt Hinweise zu den Taten unter der Rufnummer 05361-46460 entgegen.

