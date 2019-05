Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hemmingen: Unbekannte ritzen spiegelverkehrtes Hakenkreuz in Briefkasten - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots)

Ein Postzusteller hat am Samstag, 25.05.2019, an einem öffentlichen Briefkasten in Hemmingen-Westerfeld ein spiegelverkehrt eingeritztes Hakenkreuz sowie ein SS-Zeichen entdeckt und die Polizei alarmiert.

Der Briefkasten befindet sich an der Straßenecke Schmedesstraße / In der Klewert. Nach ersten Erkenntnissen hatte der Postmitarbeiter das spiegelverkehrte Symbol sowie die beiden Buchstaben in der rechten Seitenwand des Briefkastens gegen 10:30 Uhr bemerkt und der Polizei gemeldet.

Die Beamten leiteten ein Verfahren wegen des Verwendens verfassungswidriger Organisationen gegen Unbekannt ein und überklebten die betroffene Stelle. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Hannover unter der Rufnummer 0511 109- 5555 entgegen. /isc, pu

