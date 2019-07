Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Pressemeldung vom 15.07.2019: Gießen: Rücksichtsloser Fahrer eines silberfarbenen VW Golf 6 gesucht

Gießen (ots)

Nach einem rücksichtlosen Autofahrer, der am Samstagmittag mit einem silberfarbenen VW Golf unterwegs war, sucht die Gießener Polizei. Am Samstag (13.07.19), zwischen 12.45 und 13.00 Uhr, kam es in Gießen, in den Straßen Bahnhofstraße, in der Westanlage, in der Rodheimer Straße und in der Krofdorfer Straße offenbar zu mehreren Straßenverkehrsgefährdungen und Nötigungen durch den Fahrer des VW Golf.

Der gesuchte PKW war zunächst offenbar aus Richtung Bahnhofstraße über die genannten Straßen in die Gießener Weststadt unterwegs. Hierbei hupte dieser im Verlauf der gesamten Fahrtstrecke mehrfach hinter vorausfahrenden Verkehrsteilnehmern, außerdem benutzte er in der Rodheimer Str. eine Busspur zum Überholen bzw. schnelleren Vorankommen. Im Bereich der Kreuzung Westanlage, nach links in Richtung Rodheimer Straße / Weststadt setzte der Unbekannte seine rücksichtslose Fahrweise fort. Er scherte in eine Linksabbiegerspur ein, ohne auf einen dort fahrenden Rollerfahrer Rücksicht zu nehmen. Der Pizzalieferant konnte durch eine Vollbremsung gerade noch einen Unfall bzw. einen Sturz verhindern. Weiterhin überholte er in der Krofdorfer Str. (Richtung stadtauswärts) im Bereich der Einmündung zum Gleiberger Weg einen vorausfahrenden PKW. Dies hatte zur Folge, dass ein entgegenkommender PKW sowie der überholte PKW (braun-silberner Mercedes) stark abbremsen mussten, um eine Kollision vermeiden zu können. Zum Überholen nutzt der silberfarbene 6er Golf in diesem Bereich die Linksabbiegerspur in Richtung Gleiberger Weg.

Zeugen sowie Geschädigte, die den Vorfall beobachtet haben und Angaben zum Fahrer sowie Tathergang machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Gießen Nord unter der Tel.-Nr. 0641 / 7006 - 3755 zu melden.

