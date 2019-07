Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Pressemeldungen vom 12.07.2019: Steinwürfe gegen Schule+++Ausbau von mehreren Fahrzeugteilen+++Haus mit Steinen und Feuerzeugen beworfen

Gießen (ots)

Gießen: Mehrere Steinwürfe gegen Fensterscheiben einer Schule

Einen Schaden von 1.500 Euro haben Unbekannte am frühen Donnerstagmorgen an einem Schulgebäude im Gleiberger angerichtet. Die Unbekannten hatten mittels Steinen mehrere Fensterscheiben beschädigt. Bei dem Täter, der in Begleitung von drei anderen Jugendlichen gewesen sein soll, handelt es sich laut Zeugenangaben um eine etwa 17 Jahre alte männliche Person. Der Täter soll etwa 165 Zentimeter groß und schlank sein. Laut ersten Hinweisen soll es sich um einen "Russlanddeutschen" handeln, der eine schwarze Jogginghose mit der Aufschrift Adidas trug. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Lollar: Ausbau von mehreren Fahrzeugteilen

In der Straße Am Brühl in Odenhausen haben Unbekannte an einem Mercedes Benz gleich mehrere Fahrzeugteile im Wert von etwa 6.000 Euro ausgebaut. Die Täter schlugen dazu das Fenster ein und öffneten vom Innenraum offenbar den Motorraum. Dann bauten sie die vordere Stoßstange, die beiden Frontscheinwerfer und die Motorhaube aus. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Linden: Haus mit Steinen und Feuerzeugen beworfen

Einen Schaden von etwa 400 Euro haben Unbekannte am Freitag, gegen 07.10 Uhr, in der Lessingstraße in Großen-Linden angerichtet. Die Unbekannten hatten offenbar Steine und Feuerzeuge gegen die Hauswand geworfen. Dabei wurde unter anderem ein Rollo beschädigt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Katzenschutznetz beschädigt

In der Rödgener Straße haben Unbekannte zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen ein Katzenschutznetz zerschnitten. Die Täter beschädigten das Netz über die gesamte Balkonbreite einer Wohnung im ersten Stockwerk eines Mehrfamilienhauses. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Verkehrsunfälle:

Gießen: Fahrradfahrer steigt ab und geht weg

Eine doch eher ungewöhnliche Unfallflucht ereignete sich am Mittwoch, gegen 10.00 Uhr, in der Curtmanstraße in Gießen. Ein "Fahrschulauto" war in Richtung Eichgärtenallee unterwegs. Als der Fahrschüler mit seinem silberfarbenen Mercedes anhalten musste, fuhr der Radfahrer auf den PKW auf. Dabei entstand ein Schaden von 2.000 Euro. Der Radfahrer schloss sein Rad nach dem Unfall an einen Zaun an und lief davon. Gegenüber dem verdutzten Fahrlehrer sagte er nur, dass er eine Prüfung habe. Der flüchtige Fahrlehrer soll etwa 190 Zentimeter groß, schlank und blond sein. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Lollar: Unfallflucht im Holzmühler Weg

Trotz Schadens von etwa 3.000 Euro ist ein Autofahrer am Donnerstag, zwischen 07.30 und 17.45 Uhr, im Holzmühler Weg einfach davongefahren. Der gesuchte Fahrer war offenbar aus Richtung der Gießener Straße gekommen und streifte einen dort geparkten Opel Zafira. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Jörg Reinemer Pressesprecher

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ferniestraße 8

35394 Gießen

Telefon: 0641-7006 2040

Fax: 0641-7006 2048



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh



E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell