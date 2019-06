Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Damme- Brand eines Stromverteilerkastens

Damme - Am 23.Juni 2019, gegen 12.45 Uhr, entdeckte ein aufmerksamer Bürger den Brand an einen Stromverteilerkasten an der Dielinger Straße in Damme. Der Brand konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Damme, Borringhausen, Osterfeine gelöscht werden. Es entstand kein Personen-/Gebäudeschaden. Schadenshöhe unbekannt.

Lutten- Sachbeschädigung an Pkw/Zeugenaufruf

In der Zeit vom 22.Juni 2019, 23.45 Uhr, bis 23.Juni 2019, 02.30 Uhr, zerkratzten Unbekannte mit einem unbekannten Gegenstand die Motorhaube eines BMW. Dieser parkte an der Visbeker Straße auf dem dortigen Parkplatz. Es entstand ein Schaden in Höhe von 1000 Euro. Der/Die Verursacher flüchteten unerkannt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Goldenstedt (Tel. 04444-2680) entgegen.

Vechta - Trunkenheit im Verkehr

Ein 37-Jähriger befuhr am 23. Juni 2019 um 19.08 Uhr mit seinem Transporter die Marschstraße in Vechta. Im Rahmen einer polizeilichen Kontrolle konnte eine Alkoholbeeinflussung von 3,16 Promille bei dem Fahrer festgestellt werden. Dem 37-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, die weitere Fahrt untersagt und der Führerschein sichergestellt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Steinfeld - Verkehrsunfall

Ein 30-jähriger Steinfelder beabsichtige am 23. Juni 2019, gegen 12:20 Uhr, mit seinem Pkw Kia die Bundestraße 214 auf Höhe der Kroger Straße zu überqueren. Dabei übersah dieser den Pkw Ford Focus des vorfahrtberechtigten 70-jährigen Wuppertaler. Es kommt zum Zusammenstoß, beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden beträgt etwa 13.000 Euro.

Die beiden Unfallbeteiligten wurden nicht verletzt.

Holdorf - Einbruch in Geschäftshaus

Von Freitag den 21. Juni 2019,21.15 Uhr bis Samstag, 22. Juni 2019, 12.30 Uhr drangen unbekannte Täter in ein Geschäftshaus an der Straße Zum Barkhoff in Holdorf ein. Durch eine gewaltsam geöffnete Terrassentür gelängten die Täter ins Gebäudeinnere und durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten. Entwendet wurden diverse elektrische Geräte. Die genaue Schadenshöhe ist zurzeit noch nicht bekannt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter der Telefon 0 44 41 / 94 30 entgegen.

Damme - Brand in einer Gaststätte

Am Samstag, 22. Juni 2019, gegen 05.18 Uhr, kam es zu einer starken Rauchentwicklung in dem Lagerraum einer Gaststätte in Damme, Vördener Straße. Das Glutnest konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Damme gelöscht werden. Durch das frühzeitige Feststellen der Rauchentwicklung kommt es zu einer raschen Räumung der Lokalität, so dass ein Personenschaden verhindert werden konnte.

Die Schadenshöhe ist unbekannt.

