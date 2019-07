Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Hund zeigt Vergiftungsanzeichen

Waldmohr (ots)

Ein Hundebesitzer aus der Escheldelle Waldmohr musste seinen Hund (Golden Retriever) am Sonntag, 07.07.2019 zum Tierarzt bringen. Das Tier erbrach und schied u.a. Blut aus. Laut dem behandelnden Tierarzt lagen Anhaltspunkte für eine Vergiftung vor. Wo genau der Hund das Gift aufgenommen hat und um welches Gift es sich handelt, ist nicht bekannt. Der Hundebesitzer gibt an, dass sich das Tier nur in seinem Garten und der angrenzenden Wiese, die in seinem Besitz ist, aufgehalten hat. Glücklicherweise konnte durch die rasche ärztliche Hilfe das Leben des Vierbeiners gerettet werden.

