POL-WOB: Beienrode: Unbekannte stehlen Mini-Bagger

Wolfsburg (ots)

Kreisstraße 8 bei Beienrode nahe Königslutter 18.-21.10.19

Vermutlich am Wochenende wurde an der Kreisstraße bei Beienrode nahe Königslutter durch unbekannte Täter ein Mini-Bagger im Wert von 15.000 Euro entwendet. Den Ermittlungen nach wurde das Baufahrzeug auf einem Grünstreifen neben der Fahrbahn am Freitagabend abgestellt und erst am Montagnachmittag der Diebstahl bemerkt. Wir hoffen, dass der Abtransport des kleinen Baggers beobachtet wurde, so ein Ermittler der Polizei Königslutter. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizeiwache unter der Rufnummer 05353-941050 in Verbindung.

