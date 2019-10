Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 191015 - 1073 Frankfurt-Gallus: Täterfestnahme nach Fahrraddiebstahl

Frankfurt (ots)

(ker) Am Montagabend (14.10.2019) konnte ein dreister Fahrraddieb im Frankfurt-Gallus durch einen Zeugen beobachtet und wenig später durch die Polizei im Bahnhofsgebiet festgenommen werden.

Gestern Abend gegen 20:30 Uhr machte ein Zeuge in der Osloer Straße eine sehr verdächtige Beobachtung. Er konnte den später festgenommenen Täter dabei beobachten, wie dieser sich eines lediglich an sich abgeschlossenen Fahrrads bediente, dieses auf die Schultern nahm und mit diesem flüchtete. Der Zeuge verständigte die Polizei, welche den Verdächtigen, einen 30-jährigen Frankfurter, im Rahmen der Fahndung in der Elbestraße aufspüren und festnehmen konnte. Dort hatte er immer noch das Fahrrad auf seinen Schultern und führte zudem noch eine Brechstange mit sich.

Der Tatverdächtige ist bereits wegen gleichgelagerter Delikte polizeibekannt. Da keine Haftgründe vorlagen, wurde der Verdächtige nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen nach Hause entlassen. Der Eigentümer des Fahrrades ist derzeit noch unbekannt.

