Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 191014 - 1070 Frankfurt-Nied: Fußgänger nach Unfall schwer verletzt

Frankfurt (ots)

(em) Am Samstagabend (12.10.2019) kam es zwischen einer Autofahrerin und einem Fußgänger zu einem Unfall. Der 27-jähriger Fußgänger wurde dabei schwer verletzt.

Gegen 21.30 Uhr war eine 31-jährige Frau mit ihrem Ford S-Max in der Mainzer Landstraße in Fahrtrichtung Höchst unterwegs. An der Ecke Mainzer Landstraße/Bolongarostraße trat plötzlich unvermittelt ein junger Mann auf die Straße. Dieser prallte gegen das Auto und stürzte anschließend zu Boden.

Der 27-Jährige wurde stationär in ein Krankenhaus aufgenommen. Die 31-Jährige blieb glücklicherweise unverletzt.

Die Straßenbahn musste in diesem Bereich ihren Betrieb für etwa eine halbe Stunde einstellen.

Die Ermittlungen bezüglich des konkreten Unfallhergangs dauern an.

