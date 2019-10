Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 191013 - 1067 Frankfurt-Dornbusch/Westend: Rollerfahrerin nach Unfall schwer verletzt

Frankfurt (ots)

(em) Am Samstagvormittag (12.10.2019) kam es zwischen einer 69-jährigen Autofahrerin und einer 19-jährigen Rollerfahrerin zu einem Unfall. Die 19-jährige Frau wurde dabei schwer und die 69-jährige Fahrerin dabei leicht verletzt.

Gegen 09.50 Uhr befuhr ein 41-jähriger Mann mit seinem VW Passat sowie eine 69-jährige Frau mit ihrem VW Polo die Platenstraße in südliche Fahrtrichtung. Zeitgleich war eine 19-jährige Frau mit einem Motorroller in entgegengesetzte Fahrtrichtung in derselben Straße unterwegs. An der Kreuzung Platenstraße, Ecke Ernst-Schwendler-Straße hielten alle an der roten Ampel an. Als diese für alle Beteiligten grün wurde, bog die 19-Jährige mit ihrem Roller nach links in die Ernst-Schwendler-Straße ab. Der 41-Jährige, welcher geradeaus über die Kreuzung fahren wollte, bremste ab, um einen Unfall zu verhindern. In diesem Moment überholte die 69-jährige Fahrerin jedoch mit ihrem VW Polo den VW Passat und stieß im Kreuzungsbereich mit der Rollerfahrerin zusammen. Dabei stürzte die junge Frau von ihrem Motorroller und verletzte sich schwer.

Die 69-jährige Fahrerin wurde ambulant ärztlich behandelt, während die Rollerfahrerin stationär in ein Krankenhaus aufgenommen wurde. Der 41-jährige Passat-Fahrer blieb unverletzt.

Für etwa eine halbe Stunde musste der Straßenverkehr umgeleitet werden.

Die Höhe des Sachschadens sowie der konkrete Unfallhergang sind Bestandteil der noch andauernden Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell