Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Weder Handgranate noch Osterei

Bad Eilsen/Heeßen (ots)

Bei Erdarbeiten im häuslichen Garten glaubte ein 38jähriger am Ostersonntag in Heeßen eine Handgranate gefunden zu haben und informierte die Polizei Bückeburg, die sich den Fund in der Waldstraße ansah.

Da die Beamten einen tatsächlichen gefährlichen Fund nicht ausschließen konnten, wurden in Absprache mit dem Kampfmittelbeseitigungsdienst Absperrmaßnahmen und eine vorübergehende Evakuierung des betroffenen Wohnhauses veranlasst.

Die Beamten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes brauchten nach ihrem Erscheinen am Fundort nicht lange für eine Experteneinschätzung des vermeintlich gefährlichen Fundes; es war ein profaner Stein.

