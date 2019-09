Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ weiterer Metalldiebstahl - gut eine Tonne Kupferreste erbeutet++ Einbruch in Gaststätte und Bäckerei ++ "Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland 2.0" - Birnen & Äpfel gestohlen - "PolizeiPoeten"

Lüneburg (ots)

Presse - 06.09.2019 ++

Lüneburg

Lüneburg - Einbruch in Gaststätte und Bäckerei

In eine Gaststätte im Schnellenberger Weg und eine Bäckerei in der Bleckeder Landstraße brachen Unbekannte in den Nachtstunden zum 06.09.19 ein. Dabei wurden ein Fenster bzw. eine Tür aufgebrochen, so dass die Täter ins Innere gelangten. In beiden Fällen erbeuteten die Unbekannten Bargeld, so dass ein Sachschaden von einigen tausend Euro entstand. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - "Auseinandersetzung zwischen Männern"

Wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen einen 17-Jährigen und seinen bis dato unbekannten Begleiter nach einer Auseinandersetzung in den Nachmittagsstunden des 05.09.19 im Lüneburger Kurpark, Uelzener Straße. Die beiden sowie drei weitere südländische Männer waren gegen 16:30 Uhr mit zwei syrischen Staatsbürgern in Streit geraten. Dabei schlugen die Täter einem 21 Jahre alten Opfer (einem der syrischer Staatsbürger) mit der Faust ins Gesicht, traten ihn am Boden liegend und schlugen in der Folge nochmals mit einem Teleskopschlagstock auf den Mann ein. Dieser wurde verletzt ins Klinikum gebracht. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Lüneburg - "Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland 2.0" - Birnen & Äpfel gestohlen - "PolizeiPoeten"

(...) "Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland, ein Birnbaum in seinem Garten stand, und kam die goldene Herbsteszeit ...", Gedicht - Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland

Für die Polizei Lüneburg heißt es aktuell:

Der Geschädigte zeigt nun an, dass 50 Birnen fehlen würden am; Birnenbaum der steht so da, nah am Zaun von der Straße aus erreichbar. Zudem sei nachbars Apfelbäumchen, ebenfalls Opfer von Schleckermäulchen.

Wegen Diebstahls von gut 50 Birnen und weiteren Äpfeln im Zeitraum vom 01. bis 05.09.19, Am Dornbusch, ermittelt die Polizei nach einer Anzeige eines Geschädigten. Es entstand ein Schaden von gut 50 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Amelinghausen - mit gefälschter HU-Plakette unterwegs

Einen türkischen Staatsbürger aus Soltau mit gefälschter HU-Plakette konnte die Polizei im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Nacht zum 06.09.19 in der Soltauer Straße antreffen. Eine Streifenwagenbesatzung hatte den Mann mit einem Pkw Opel Corsa gegen 00:30 Uhr in Amelinghausen kontrolliert. Das Fahrzeug legten die Beamten still und ermitteln nun gegen den 45-Jährigen wegen Urkundenfälschung.

Lüneburg - Radfahrer übersehen - Vollbremsung -> Sturz

Leichte Verletzungen erlitt ein 52 Jahre alter Radfahrer in den Morgenstunden des 05.09.19 bei einem Sturz in der Willy-Brandt-Straße. Ein 25 Jahre alter Radfahrer hatte den Mann gegen 07:30 Uhr aus einem Waldweg kommend beim Einbiegen auf den Radweg übersehen, so dass der 52-Jährige eine Vollbremsung hinlegen musste und stürzte. Er brach sich den Arm.

Bardowick - Linienbus muss bremsen - BMW X3 fährt weiter

Eine Notbremsung musste ein Fahrer eines Linienbusses Evobus in den frühen Nachmittagsstunden des 05.09.19 auf der Kreisstraße 31 - Wittorfer Straße hinlegen. Aufgrund eines geparkten Pkw mit Anhänger war es zu einer Verkehrsverengung gekommen, die ein betroffenen Fahrer eines Pkw BMW X3 nicht beachtete und dem entgegenkommenden Linienbus den Vorrang nahm. Der Busfahrer musste gegen 14:20 Uhr "scharf" bremsen, so dass ein 11 Jahre alter Fahrgast stürzte und sich leicht verletzte. Der Verursacher fuhr weiter. Die Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und sucht nun Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Bardowick, Tel. 04131-92505-0, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - weiterer Metalldiebstahl - gut eine Tonne Kupferreste erbeutet

Nachdem Unbekannte bereits in der Nacht zum 04.09.19 eine größere Menge Metall von einem Gelände in Emmendorf (LK Uelzen) - siehe Pressemitteilung v. 05.09.19 - abtransportierten, schlugen vermutlich die selben Täter auf einem Betriebsgelände in der Albrecht-Taher-Straße in Lüchow zu. Die Täter hatten im Zeitraum vom 05. Bis 06.09.19 mehrere Zaunelemente durchtrennt und die Blechverkleidung einer Lagerhalle entfernt. In der Folge verluden die Täter gut eine Tonne Kupferreste in einen Transporter und fuhren damit weg. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Die Ermittlungen dauern an. Parallel prüfen die Täter auch Zusammenhänge zu möglichen weiteren Taten in der Altmark (Sachsen-Anhalt). Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Lüchow - renitenter betrunkener Radfahrer

Nachdem ein 76 Jahre alter Fußgänger in den Nachmittagsstunden des 05.09.19 im Rehbecker Weg einen Radfahrer auf sein Fehlverhalten (Befahren des Fußwegs) ansprach, "brannten bei diesem die Sicherungen durch". Nach kurzer Weiterfahrt kehrte der 59 Jahre alte Radfahrer um, wurde verbal aggressiv und packte den Senior am Kragen und drohte ihm. Danach haute der Radler ab ... konnte jedoch im Rahmen der Fahndung durch Polizeibeamte in der Dannenberger Straße gestellt werden. Bei dem Mann wurde ein Alkoholwert von 2,5 Promille festgestellt, so dass ihn auch ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr erwartet.

Lüchow - Ladendiebe ertappt

Drei Ladendiebe konnte die Polizei in Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern eines Einkaufsmarktes in den Nachmittagsstunden des 05.09.19 stellen/ermitteln. Die drei litauischen Staatsbürger, wohnhaft in Hagenow, hatte gegen 15:15 Uhr diverse Alkoholika aus dem Einkaufsmarkt mitgehen lassen und waren zu Fuß geflüchtet. Einen 25-Jährigen konnte die alarmierte Polizei im Rahmen der Fahndung festhalten. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Lüchow - "aufgefahren" - 13.000 Euro Sachschaden

Zu einem Auffahrunfall kam es in den Nachmittagsstunden des 05.09.19 auf der Landesstraße 261. Eine 57 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Skoda Yeti hatte gegen 17:30 Uhr zu spät bemerkt, dass eine vor ihr fahrende 29-Jährige mit ihrem Pkw VW Touran nach links nach Satemin abbog und fuhr auf. Die 29-Jährige sowie die 57-Jährige erlitten leichte Verletzungen. Zwei 1 und 7 Jahre alte Kinder im VW blieben unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von gut 13.000 Euro.

Langendorf - ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei in den Abendstunden des 05.09.19 auf der Bundesstraße 191 im Bereich Langendorf (Dannenberg - Dömitz). Dabei waren insgesamt 12 Fahrer zu schnell unterwegs. Der Tagesschnellste wurde mit 139 bei erlaubten 100 km/h gemessen.

Uelzen

Bad Bodenteich - "Auseinandersetzung" - ins Gesicht gespuckt - gestürzt und verletzt

Zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen zwei 26 und 81 Jahre alten Männern kam es in den Nachmittagsstunden des 05.09.19 im Bereich eines Parkplatzes eines Einkaufsmarktes in der Bergstraße. Nachdem es in der Vergangenheit bereits mehrfach zu Streitigkeiten zwischen den Männern gekommen war, kam es gegen 16:00 Uhr zu einem erneuten Streitgespräch bei dem der Senior dem 26-Jährigen ins Gesicht spuckte. Dieser schubste den 81-Jährigen daraufhin, so dass dieser stürzte und sich eine Kopfplatzwunde zuzog. Die Polizei ermittelt gegen beide Beteiligte.

Hanstedt I, OT. Velgen - "doppeltes Überholmanöver" -> Kollision

Zu einer Kollision zweier Pkw bei einem "doppelten Überholmanöver" kam es in den Morgenstunden des 06.09.19 auf der Landesstraße 233. Ein 24 Jahre alter Fahrer eines Pkw Audi Quattro hatte gegen 06:45 Uhr eine vor ihm fahrende Fahrzeugschlange überholen wollen. Dieses bemerkte ein in der Fahrzeugschlange fahrender 35 Jahre alter Fahrer eines Pkw BMW und setzte ebenfalls zum Überholvorgang an. Der Audi-Fahrer wich in den Grünstreifen aus, lenkte gegen und kollidierte seitlich mit einem ebenfalls in der Fahrzeugschlange fahrenden Pkw VW Golf eines 60-Jährigen. Der 60-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von gut 8000 Euro.

Eimke - auf Lkw aufgefahren - 6000 Euro Sachschaden

Auf den Auflieger eines Lkw fuhr ein 19 Jahre alter Fahrer eines Pkw Audi in den Morgenstunden des 06.09.19 auf. Der junge Mann hatte gegen 07:45 Uhr auf der Bundesstraße 71 ein Wohnmobil überholt und sah dadurch zu spät, dass sich der Verkehr aufgrund eines Fahrzeugs der Straßenmeisterei staute. Der Fahranfänger fuhr auf den Lkw auf und erlitt leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von gut 6000 Euro.

Uelzen - Pflasterstein gegen Kotflügel geworfen - Polizei ermittelt

Mit einem Pflasterstein soll ein 21-Jährigen in den Abendstunden des 05.09.19, gegen 21:45 Uhr, in der Hambrocker Straße einen abgestellten Pkw Daimler eines 22-Jährigen beschädigt haben. Die Polizei ermittelt.

Suderburg - Radfahrerin übersehen - Frau stürzt

Leichte Verletzungen erlitt eine 79 Jahre alte Radfahrerin in den Mittagsstunden des 05.09.19 Am Kindergarten. Eine 20 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Dacia hatte gegen 12:15 Uhr beim Einfahren von einem Parkplatz die auf dem Gehweg fahrende Seniorin übersehen, so dass es zur Kollision kam. Die Radler stürzte. Es entstand ein Sachschaden von gut 650 Euro.

