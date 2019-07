Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter - Der 25-jährige Fabiano O. ist wieder da!

Wetter (ots)

In den frühen Abendstunden des 27.07.2019 wurde der vermisste 25-jährige in einem nahe gelegenen Waldstück an der Heilkenstraße in Wetter gefunden. Die hinzugezogene Rettungswagenbesatzung gab bereits nach kurzer medizinischer Behandlung grünes Licht. Fabiano O. ist wohlauf und darf in die Wohnanlage der Evangelischen Stiftung Volmarstein zurückkehren.

