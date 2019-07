Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm - 2-jähriges Mädchen stürzt aus dem Fenster

Schwelm (ots)

Heute um 12.25 Uhr kam es zu einem Großeinsatz für Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst: in der Nordstraße nutzte ein kleines Mädchen die kurze Abwesenheit seiner 31-jährigen Mutter, um über einen Stuhl auf die Fensterbank eines offen stehenden Fensters zu klettern. Das Fliegengitter vor dem Fenster löste sich und das Mädchen stürzte etwa neun Meter tief auf den asphaltierten Hinterhof. Mit einem Rettungswagen wurde es schwer verletzt in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Von dort aus wurde es zeitnah mit einem Hubschrauber in eine Fachklinik transportiert. Gegen die Mutter des Mädchens wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

