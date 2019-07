Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel- Verkehrsunfall mit Personenschaden

Sprockhövel (ots)

Am 26.07.2019 befuhr eine 31-jährige Sprockhövelerin in einem Audi A1 die Haßlinghauser Straße in Fahrtrichtung Haßlinghausen. In Höhe des Wanderwegs befuhr ein 61-jähriger Sprockhöveler auf einem Pedelec soeben die Bahntrasse und beabsichtigte diese in Richtung Haßlinghauser Straße zu verlassen. Hierbei kollidierten beide Fahrzeuge. Der Pedelec Fahrer verletzte sich bei einem Sturz schwer und wurde in ein Krankenhaus verbracht.

