Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Sprockhövel (ots)

Am 26.07.2019 befuhren beide Unfallbeteiligte gegen 17.15 Uhr die Schmiedestraße in Fahrtrichtung Haßlinghausen. Ein 42-jähriger Wuppertaler in einem VW Golf beabsichtigte nach links abzubiegen und kam zum Stehen. Dies übersah der nachfahrende 27-jähriger Remscheider in einem LKW Daimler und fuhr auf. Hierbei verletzte er sich und wurde in ein Krankenhaus verbracht. Weiterhin entstand Sachschaden.

