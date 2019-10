Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 191013 - 1068 Frankfurt-Fechenheim/Niederursel: Fahrzeugbrände

Frankfurt (ots)

(em) Gestern Abend (12.10.2019) brannte in Niederursel ein Volvo sowie in Fechenheim ein Kleintransporter. Die Feuerwehr konnte die beiden Brände löschen. Es wurde glücklicherweise niemand verletzt.

Zunächst kam es in Niederursel in der Straße Hinter der Krebsmühle zu einem Brand. Gegen 19.45 Uhr bemerkte der 49-jährige Halter eines Volvo XC60, dass sein Fahrzeug brennt und alarmierte umgehend die Feuerwehr. Diese konnte das Feuer löschen. Durch die Hitze der Flammen wurden ein Gartenzaun und ein Fenster eines angrenzenden Hauses beschädigt. Glücklicherweise wurde jedoch niemand verletzt.

Einige Stunden später meldete ein 20-jähriger Zeuge in Fechenheim in der Straße An der Mainkur über den Notruf der Feuerwehr einen brennenden VW Crafter. Die Feuerwehr leitete sofort erfolgreich Löschmaßnahmen ein. Auch hier wurde zum Glück niemand verletzt.

Die Höhe des finanziellen Schadens sowie die Brandursache sind Bestandteil der jeweiligen Ermittlungen. Zeugen werden darum gebeten sich mit sachdienlichen Hinweisen unter der Telefonnummer 069/755-51599 an die Frankfurter Kriminalpolizei zu wenden.

