Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 191014 - 1069 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Festnahme am Schaufenster

Frankfurt (ots)

(dr) Heute Nacht (14.10.2019), gegen 03:00 Uhr, scheiterte ein 31-jähriger Mann bei dem Versuch, Mobilfelefone aus einem Schaufensterladen "Am Hauptbahnhof" zu stehlen. Eine Streife nahm ihn noch am Tatort fest.

Zeugen beobachteten, wie der Täter zur genannten Zeit "Am Hauptbahnhof" mit einem Stein das Schaufenster eines Handygeschäftes durchschlug und mit seiner Hand durch ein Loch der beschädigten Scheibe hindurchgriff. Dabei zog sich der Mann leichte Schnittverletzungen zu. Die Zeugen verständigten umgehend die Polizei. Noch bevor der 31-Jährige die Beute einstecken konnte, klickten die Handschellen. Der wegen Diebstahls polizeibekannte Beschuldigte sitzt nun in den Haftzellen des Polizeipräsidiums.

